Selon le dernier sondage Odoxa, l'estimation des intentions de vote pour le premier tour donneraient Macron à 24.5%, Le Pen à 23%, Mélenchon à 19%, Fillon à 18.5% et Hamon à 8%. La marge d'erreur a été fixé entre 1.4 et 3.1%. Ce qui signifierait que selon ce sondage, Macron et Le Pen serait largement devant au premier tour.