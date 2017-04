Selon un sondage Kantar Sofres One Point pour Le Figaro, LCI et RTL publié dimanche, Le Pen et Macron arrivent en tête des intentions de vote au premier tour avec 24% pour chacun d'entre eux, tandis que Mélenchon passe devant Fillon avec 18% des voix tandis que ce dernier descend à 17%. Hamon ferme le bal des grands candidats avec 9% des intentions de vote.