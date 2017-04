En France et dans le monde entier, les scientifiques défilent contre Trump (Mediapart)

Le 22 avril, des scientifiques ont défilé dans 600 villes de toute la planète, contre l'idéologie liberticide et antidémocratique propagée par Donald Trump, et pour la préservation de la planète. Ils étaient 5 000 à Paris, 40 000 à Washington. Ils dénoncent la montée d’une idéologie du mensonge, du mépris des faits et de l’obscurantisme qui s’exprime désormais à la Maison Blanche.