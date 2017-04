Engagement : La Chine et l'Afrique, pour le meilleur et pour le pire ! (Cameroon Voice)

Le président chinois, Xi Jinping, et la présidente de la Commission de l'Union africaine (UA), Nkosazana Dlamini-Zuma, le 3 décembre 2015, à Pretoria, en amont d'un Sommet sur la coopération Chine-Afrique

Actuellement au faîte de sa puissance, la République de Chine qui est très fortement engagée dans un partenariat-gagnant- gagnant avec l'Afrique, entend faire monter de plusieurs crans le niveau de ses liens avec l'Afrique, devenue depuis la moitié de la dernière décennie, le continent de l'avenir. Et ceci dans le cadre de ce qu'elle appelle « la communauté des destins ».

Quand les officiels chinois disent que leur pays « a toujours été l'amie la plus sincère de l'Afrique pour la cause des indépendances nationales et ses luttes de libération », ce n'est pas un propos de circonstance. Pour avoir conquis son indépendance de haute lutte après des décennies d'assujettissement pendant lesquelles ce pays de résistants fut sous la pesante férule du Japon, ce pays que l'on appelle par périphrase "l'Empire du Milieu" ou "l'Empire Céleste", fut, des années 1950 aux années 1980, avec Cuba et l'ex-URSS, l'une des tête de pont des pays ayant soutenu activement les indépendantistes africains déterminés à se départir du joug occidental, européen notamment.

Ceux qui ont combattu en Algérie, au Cameroun, en Angola, au Zimbabwe, en Guinée, au Congo-Léopoldville devenu République Démocratique du Congo lors de l'avènement au pouvoir de Laurent Désiré Kabila… pour ne citer que ceux-là, ont toujours su compter sur ce désormais "Dragon d'Asie", qui savait leur prodiguer la formation militaire et des armes pour lutter contre l'impérialisme, en même temps qu'elle servait de repaire à ceux d'entre eux qui n'étaient pas en mesure de combattre frontalement l'oppresseur. Des décennies encore après, elle entend garder le cap de cette fraternité. C'est cette posture que le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a voulu réitérer le 8 mars 2017, l'ors d'une rencontre avec la presse à Beijing, quand il a fait savoir que la Chine et l'Afrique sont « solidaires et partagent une communauté de destin » et que « la coopération entre la Chine et l'Afrique est une aide et une assistance mutuelle entre frères », indépendamment des contingences politiques et économiques. « La Chine ne réduira pas ses efforts de soutien à l'Afrique », a-t-il martelé. Un discours qui change de beaucoup, par rapport à ceux d'en face –suivez notre regard- qui ont coutume de donner des pays africains l'image d'éternels assistés. Alors qu'en réalité, l'Afrique y a généralement plus à perdre qu'à gagner !