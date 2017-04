Et Mélenchon accéda au second tour... (ASI)

Et Mélenchon battrait Le Pen au second tour, avec 57% des voix, contre 43%. Depuis, dimanche et la publication d'un sondage Kantar-Sofres, dans lequel Mélenchon, pour la première fois, a dépassé Fillon au premier tour, les sondeurs s'estiment autorisés à tester Jean-Luc Mélenchon au second tour. Avantage indéniable pour Mélenchon, qui peut désormais, lui aussi, prétendre bénéficier du "vote utile". Pourquoi jusqu’ici, seuls les scénarios incluant Macron, Le Pen et Fillon ont-ils été testés ? Plongée dans la cuisine sondagière, et ses règles à géométrie variable.

Jean-Luc Mélenchon, vainqueur au second tour face à Marine Le Pen ? L'hypothèse est désormais testée par les sondeurs. Du moins depuis la dernière enquête Kantar Sofres-One Point parue ce dimanche. Pour la première fois, en effet, depuis le début de la campagne, et à deux semaines du premier tour, un sondage donne donc le candidat de la France Insoumise en troisième position des intentions de vote (18%), derrière Marine Le Pen et Emmanuel Macron (tous deux à 24%). Et surtout chose inédite : devant François Fillon (17%).

Une "dynamique", comme disent les sondeurs, qui vaut désormais à Mélenchon, jusqu'ici cantonné aux projections sur le premier tour, d'entrer dans le club très restreint des candidats testés pour le second tour. Ainsi, le sondage de dimanche jauge-t-il désormais l'hypothèse Mélenchon au second tour, et ses chances face à Macron et Le Pen. Verdict ? Si Mélenchon était présent second tour, il perdrait, certes, face au candidat d'En Marche (47% contre 53%) mais l'emporterait face à la présidente du FN (57% contre 43%).

Alors, Mélenchon président ? "Depuis quelques jours,la dynamique de Jean-Luc Mélenchon s'est confirmée et installée" note, au diapason de la presse française, le site de BFMTV qui ajoute: "Désormais, de nouvelles hypothèses peuvent donc être étudiées pour le second tour."

De nouvelles hypothèses? Il est vrai que, jusqu’ici, les sondeurs s’en étaient tenus à un même refrain. "Macron – Le Pen, Le Pen – Fillon, Fillon – Macron. Jusqu’ici, seuls...



