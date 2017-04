Exit Fillon. La malédiction Kadhafi a-t-elle encore frappé ?

Décidément moins de 6 ans après la destruction organisée de la Libye via des actions impérialistes françafricaines et étatsuniennes, ceux qui ont présidé à son funeste destin en la bombardant sans restriction et en armant des rebelles islamistes ne semblent pas survivre politiquement. Certes cette histoire jalonnée de crimes de guerre et contre l'humanité ne fait pas la une de vos journaux disons que le lien de causalité y est forclos mais on sera surpris qu'après Cameron, Hillary Clinton, Obama, Sarkozy, c'est au tour de Fillon de prendre la sortie. Politique sans conscience n'est que ruine de l'âme.