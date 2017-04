Fillon prêt à «rendre l'argent» s'il est élu président le 7 mai (Slate.fr)

[CONFIDENTIEL] Selon une source proche de François Fillon, le candidat Les Républicains a décidé de prendre comme première décision, s'il est élu président de la République, de rembourser le million d'euros reçus.

«Rends l'argent!» Les réseaux sociaux se mobilisent sur ce slogan. Plusieurs initiatives convergent et une pétition réclame que François Fillon rembourse les sommes reçues par sa femme et ses enfants, comme attachés parlementaires ou autre. Lors de ses déplacements de campagne, le candidat est régulièrement interpellé sur ce point. Selon les informations données par une source proche du candidat à Slate.fr, François Fillon a décidé de prendre comme première décision, s'il est élu président de la République, de rembourser la somme reçue -un peu plus d'un million d'euros...

Lire la suite