Filteris, le baromètre qui donne Fillon au second tour (Le Point)

Les études de l'institut, qui avait notamment prédit la victoire de Donald Trump, sont les seules à qualifier François Fillon au second tour. Inespéré.

La scène se déroule dans le hall d'entrée de l'Eurexpo à Lyon mercredi. Le meeting de François Fillon doit démarrer dans une heure et les nombreuses personnes venues écouter le candidat à la présidentielle patientent en attendant l'ouverture des portes. Alors, entre militants, on parle de tout et de rien, mais surtout des sondages. Le Sarthois y est à la peine, mais, ici, on n'a d'yeux que pour un seul baromètre, Filteris.

« Tu y crois, toi, à un Mélenchon à 19 % devant François Fillon ?

– Non. Tu sais, les sondages, ça ne vaut plus rien maintenant... Sauf Filteris. Tu as vu le dernier ? Fillon est deuxième. C'est bien plus fiable ! »...

Lire la suite