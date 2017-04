FMI: le printemps fragile de l’économie mondiale (Mediapart)

« L’économie mondiale monte en puissance » , se félicite le FMI, soulagé de voir une sortie du marasme. La croissance mondiale devrait s’établir à 3,5 % cette année et à 3,8 % en 2018, selon ses prévisions. Pourtant, tout reste fragile, selon l’institution internationale. La montée des inégalités qui alimente les populismes et le protectionnisme constitue un danger majeur pour l’avenir.

Enfin ! Enfin les moteurs de l’économie mondiale repartent. Après avoir douté pendant de longs mois, le Fonds monétaire international (FMI) ne peut s’empêcher d’exprimer son soulagement. « Le printemps est dans l’air et le printemps est aussi dans l’économie », s’est félicitée la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, jeudi 20 avril. « La bonne nouvelle, c’est qu’après six ans de croissance décevante, l’économie mondiale monte en puissance : une reprise cyclique promet de créer des emplois, de relever les revenus, et à terme d’accroître la prospérité », a-t-elle insisté...

