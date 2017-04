François Fillon exclut de présenter des excuses pour la colonisation de l’Algérie (TSA)

François Fillon, candidat de la droite et du centre aux prochaines élections présidentielles en France, exclut de présenter des excuses pour les crimes commis par la France pendant la guerre d’Algérie et, plus généralement durant la période coloniale.



« Envisager les relations de la France avec l’Afrique et le Maghreb à travers les seules pages sombres du passé est une erreur. Cela ne peut qu’alimenter des ressentiments et instrumentalisations politiques », a affirmé Fillon dans un entretien accordé au journal Le Monde.



« Oui, il y a eu des drames, des injustices, mais on peut regarder notre passé avec lucidité et équilibre. Inutile d’insulter des générations qui ont vécu dans leur chair l’histoire passionnée et douloureuse qui lia la France et l’Algérie », a renchéri le candidat du parti Les Républicains. Le candidat de droite considère en outre que « la jeunesse d’Alger comme la jeunesse française n’a plus de compte à régler avec les années de guerre. Il faut construire l’avenir ».



Revenant sur les déclarations tenues par Emmanuel Macron durant sa visite à Alger, où il avait affirmé que la colonisation était un « crime contre l’humanité », François Fillon a par ailleurs estimé qu’il s’agit là d’ « une faute morale et un contresens historique ».