Golan: nouvelle attaque aérienne d'Israël ? (Press TV)

Les chasseurs israéliens auraient attaqué les positions de l'armée syrienne sur le plateau du Golan.

La chaîne d'information Sky News a annoncé l'attaque aérienne israélienne contre les positions de l'armée syrienne près du plateau du Golan.

Selon les médias arabes, les chasseurs israéliens ont attaqué, samedi soir, les positions du bataillon 90 de l'armée syrienne près des hauteurs du Golan à Quneitra.

Des responsables syriens ont, pourtant, démenti l'information, cités par la chaîne libanaise al-Mayadeen.

La frappe n'a pas non plus été confirmée par le régime israélien, selon i24News.

Certaines sources locales font part du vol des chasseurs et hélicoptères israéliens dans le ciel du Golan.

Jeudi 27 avril à l'aube, l'armée israélienne a tiré des missiles sur un dépôt d'armes près de l'aéroport international de Damas, prétendant qu'il appartenait au Hezbollah libanais.

Le parlement israélien doit se réunir ce dimanche 30 avril pour examiner l'aggravation de la situation en Syrie et une éventuelle implication directe de l'armée israélienne dans le conflit. Depuis 2011, Israël participe à la guerre contre la Syrie, surtout au Golan et dans le sud syrien par terroristes takfiristes interposés. Face aux défaites consécutives de ces derniers, Israël se voit désormais contraint d'agir directement. Et pourtant rien n'est moins sûre que la perspective d'une implication directe d'Israël dans le sud syrien : outre la Russie à laquelle elle aura à faire face, Israël risque d'avoir à affronter le puissant Hezbollah qui aguerri par six ans de guerre en Syrie, projette d'agir dans le nord israélien.