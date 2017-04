IL TOLÉRAIT LES MANIFS PROPALESTINIENNES : LE PRÉFET DE POLICE DE PARIS EST REMPLACÉ PAR UN PROCHE DU CRIF (Panamza)

Vendredi 21 avril, Michel Delpuech, nouveau préfet de police de Paris, entre en fonction. Il remplace Michel Cadot, officiellement "hospitalisé pour une durée indéterminée, après s’être blessé en chutant de vélo".

Encensé par le Crif, Delpuech s'était distingué dans le passé par ses interdictions de manifestations prônant le boycott d'Israël.

Particularité de Cadot : malgré sa participation incongrue -le 30 mai 2016- à la célébration d'Israël aux Folies Bergère, l'homme était dans le collimateur du Crif en raison de son autorisation répétée aux manifestations propalestiniennes organisées à Paris.

La dernière fut la plus controversée : le 1er avril, un rassemblement exigeait notamment "la séparation du Crif et de l'État".

Des groupuscules sionistes comme Europe-Israël et JSS News avaient alors dénoncé le "nazisme" de cette manifestation et le "laxisme" du préfet de police.

Détail à souligner : la section antiterroriste de la préfecture de police de Paris est chargée -avec la DGSI- de l'enquête relative à l'attentat survenu aux Champs Elysées jeudi 20 avril.

À noter : Cadot fut également celui qui avait confirmé au journaliste François Malye avoir entendu Bernard Cazeneuve lui prédire un attentat imminent "qui ferait 130 morts"...quelques heures seulement avant les évènements survenus le 13 novembre 2015 qui firent EFFECTIVEMENT 130 morts.

