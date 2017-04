Incarcération d’un conseiller anti-djihad du gouvernement pour « viols » (Panamza)

Recruté par le délégué interministériel Gilles Clavreul, Patrick Amoyel, spécialiste du judaïsme et du djihadisme, est accusé de "viols sur mineure" et "exercice illégal de la médecine". Le mis en examen invoque un but "thérapeutique" pour justifier ses 19 agressions commises sur son ex-patiente alors adolescente.

Le 29.04.2017 à 16h06

Depuis la revélation -vendredi matin- de la nouvelle par le quotidien Nice-Matin, la nébuleuse sioniste de France fait profil bas.

Pour cause : vedette des réseaux maçonniques, islamophobes et pro-israéliens, le pyschanalyste Patrick Amoyel a été interpellé jeudi soir, mis en examen et écroué en détention provisoire pour "viols par personne ayant autorité" et "exercice illégal de la médecine".

Une ancienne patiente de son cabinet privé de psychanalyse a déposé plainte fin 2016 pour des agressions remontant à la période 2011-2013. Alors âgée de 16 ans, la jeune femme aurait été agressée à 19 reprises.

Selon Le Parisien, "face aux enquêteurs de la gendarmerie, Patrick Amoyel n'a pas contesté la matérialité des gestes qui lui sont reprochés mais les a justifiés par leur caractère thérapeutique. Le psychanalyste est également soupçonné d'avoir prescrit ses propres remèdes, d'où les poursuites pour exercice illégal de la médecine".

Et d'après Franceinfo, "se présentant à la fois comme psychothérapeute, chiropracteur ou psychologue, il n'avait en fait aucun des diplômes nécessaires pour exercer. Une seule plainte a été enregistrée mais les investigations se poursuivent pour tenter de retrouver d'autres victimes éventuelles".

Particularité d'Amoyel : à la tête d'une association niçoise de formation à la "déradicalisation islamiste" qui bénéficiait de subventions publiques, l'homme âgé de 64 ans avait été recruté le 9 février 2016 au conseil scientifique de la DILCRAH, organisme gouvernemental -dirigé par Gilles Clavreul et doté d'un budget de 100 millions d'euros– qui se distingue par sa hiérachisation des racismes et son allégeance à l'oligarchie sioniste.

Vendredi matin, Clavreul a d'ailleurs publié un communiqué savoureusement laconique sur l'affaire, a contrario de son éloge passé de l'intéressé –en juillet dernier.