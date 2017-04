Israël jouit de toutes les ressources en eau, les Palestiniens souffrent (Palinfo)

Selon le journal israélien Maariv, la crise de l'eau dans ces zones palestiniennes a coïncidé avec la réduction des ressources en eau dans les territoires de l'Autorité palestinienne de Cisjordanie et de la bande de Gaza.



Il a souligné la crise de l'eau à Gaza, affirmant que son réseau de ressources en eau s'effondre, en particulier en raison de l'augmentation des niveaux de salinité dans son aquifère à mesure que l'eau de mer s'infiltre de la Méditerranée.



Haaretz a décrit le problème de l'eau à Gaza comme l'un des facteurs qui conduisent la situation fragile dans l'enclave assiégée à exploser.



Les Accords d'Oslo, qui ont été signés entre Israël et l’OLP ont accordé à Israël le contrôle des sources d'eau de la Cisjordanie et discriminé la façon dont l'eau est divisée.



En vertu des accords, Israël obtient 80 pour cent de l'eau de l'aquifère de montagne de la Cisjordanie (l'une des trois ressources souterraines partagées par les Israéliens et les Palestiniens), tandis que le reste concerne les Palestiniens.



Les accords ne fixent pas non plus de limite à la quantité d'eau qu’Israël peut prendre, mais limite les Palestiniens à 118 millions de mètres cubes des puits qui existaient avant les accords et de 70 à 80 millions de mètres cubes des nouveaux.



Cependant, pour diverses raisons techniques et des pertes de forage inattendues dans le bassin oriental de l'aquifère (le seul endroit où l'accord permet aux Palestiniens de forer), les Palestiniens produisent moins d'eau que les accords établis.



Selon B'Tselem, depuis 2014, les Palestiniens ne reçoivent que 14% de l'eau de l'aquifère.