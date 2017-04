Khan Cheikhoun : la lâcheté paradigmatique d'un Trudeau au service de l'empire

Suite à l'attaque chimique de Khan Cheikhoun en Syrie, le premier ministre canadien a appelé à une enquête avant que toute mesure soit envisagée. Il avait d'ailleurs promis, selon Radio Canada, que le Canada s'impliquerait dans le processus d'enquête des Nations unies destiné à punir éventuellement les coupables de ce geste. Mais, juste après les frappes aériennes étatsuniennes, il a aussitôt fait un revirement de veste caractéristique en déclarant selon le New York Times :

"Le Canada soutient entièrement l'action limitée et ciblée des États-Unis pour dégrader la capacité du régime d'Assad à lancer des attaques avec des armes chimiques contre des civils innocents, y compris de nombreux enfants. L'utilisation par le président Assad d'armes chimiques et les crimes que le régime syrien a commis contre son propre peuple ne peuvent pas être ignorés. On ne peut pas accepter que ces attaques horribles se perpétuent impunément."



Entre-temps, aux yeux du premier ministre canadien, la preuve de la responsabilité d'Assad semble avoir été administrée par les bombardements étatsuniens. Cela se passe comme cela en Occident chez les atlantistes et impérialistes de l'empire. Grandeur et servitude. En France, Emmanuel Macron à la suite du chef de guerre François Hollande s'est livré aux mêmes pirouettes qu'un Trudeau et a dit être prêt à une intervention militaire. Visiblement, ces leaders préfèrent les actes de guerre avant même de savoir si leur guerre a une quelconque légitimité, si toutefois on peut accepter qu'une guerre puisse être légitime.



Ces gens là n'ont pas besoin de preuves ils s'appuient sur leur intime conviction idéologique guidée par le grand manitou qui gouverne à Washington et ses stay behind qui grenouillent dans les dépendances néocoloniales : en Europe et ailleurs. Quelle différence y a-t-il avec un système de pensée totalitaire qui les gouverne et les ventriloque ? De simples petites marionnettes atlantistes serviles ?

Voici la liste des pays soutenant l'attaque étatsunienne, selon le NYT :

- USA, Canada, Grande-Bretagne, Israël, France, Allemagne, Australie, Italie, Pologne, Turquie, Arabie saoudite, Emirats arabes unis, Japon.



Et la liste de ceux qui s'y opposent :

- Russie, Iran, Syrie.