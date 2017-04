Khan Cheikhoun. Analyse du rapport de renseignement de la Maison-Blanche du 11 avril 2017 par un expert du MIT

Leading CW expert Theodor Postol of MIT just published a 14-page document questioning WH claims that Sarin was dropped from #Syrian AF plane

Analyse du rapport de renseignement de la Maison-Blanche du 11 avril 2017

Par Theodore A. Postol, professeur émérite en science, technologie et politique de sécurité nationale, Massachusetts Institute of Technology

Rapport traduit en français par les lecteurs du site www.les-crises.fr.