François Fillon a été interrogé par Léa Salamé sur son programme de santé et sur les soupçons de "privatisation de la Sécu" lors du "débat" télévisé, trois jours avant le premier tour.

"Je comprends que vous me posiez cette question parce que vous avez été absente quelque temps, et je me permets de vous en féliciter, mais j’ai déjà répondu vingt fois, y compris sur ce plateau, à la question", rétorque alors le député de Paris à Léa Salamé. Sur les réseaux sociaux, l’échange a choqué.