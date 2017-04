L'ancien ministre de la Défense israélien confirme la collaboration israélienne avec l'EI en Syrie (Richard Silverstein)

Selon Richard Silverstein, un ancien ministre de la Défense du gouvernement israélien passé actuellement dans l'opposition à la tête de son propre parti, Bogie Yaalon, a révélé les liens étroits entre Israël et l'Etat islamique. Bogie Yaalon a vraiment révélé comment Israël est étroitement lié est à l'EI en Syrie. Jusqu'à maintenant la collaboration israélienne avec Al-Nosra, une filiale d'Al Qaïda avait été documentée. Mais aucun Israélien n'a jusqu'à maintenant admis qu'il a forgé aussi une alliance avec l'EI. Ci-dessous, Yaalon confirme cela implicitement :



"… En Syrie il y a beaucoup de factions: le régime, l'Iran, les Russes et même Al Quaïda et l'Etat islamique. Dans de telles circonstances, il faut développer une politique responsable, soigneusement équilibrée par laquelle vous protégez vos propres intérêts d'une part et d'autre part vous n'intervenez pas. Parce que si Israël intervient vraiment pour le compte d'un côté, il servira les intérêts de l'autre; c'est pourquoi nous avons établi des lignes rouges. Quelqu'un qui viole notre souveraineté sentira immédiatement le plein poids de notre puissance. À la plupart des occasions, des tirs proviennent des régions sous contrôle du régime. Mais une fois que le tir est venu des positions de l'EI - celui-ci s'est immédiatement excusé."...

Source :

- Richard Silverstein BREAKING: Former Israeli Defense Minister Confirms Israeli Collaboration with ISIS in Syria