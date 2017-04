L'armée ukrainienne continue à augmenter son activité à l'est du pays dans la zone de combat entre les forces armées ukrainiennes et les unités de la République populaire de Luhansk. Ainsi, le matin du 23 avril un véhicule d'une patrouille du Contrôle Spécial de la Mission de l'OSCE, a sauté sur une mine dans un district de Slavyanoserbsky non contrôlé par Kiev un quartier de la région Lugansk. Suite à l'explosion, un citoyen étatsunien travaillant comme médecin de la mission a été tué et deux employés de la mission ont été blessés.



Devant son incapacité à conduire des actions armées efficaces, Kiev a concentré ses efforts sur des opérations asymétriques de combat contre les insurgés du Donbass par des actions de sabotage...

- South Front Ukrainian Army Continues Its Advance Into Donbass