Il s'agit d'un comparatif entre un sondage BFMTV pour le premier tour des primaires de la droite en novembre dernier et les résultats définitifs qui sont très loins de la réalité. Non seulement le 3ème candidat devient premier mais on constate un écart énorme de 23%. Dans le cas de Sarkozy, l'écart est également conséquent avec près de 10%. Source : Fawkes News