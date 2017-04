L'impérial socialiste Ayrault traîte Assad de "cynique" et de "menteur" alors que lui même et son gouvernement sont impliqués dans la guerre syrienne au côté des "rebelles" [Vidéos]

A la suite de l'impérial socialiste Hamon, du chef de guerre Hollande, de l'ancien ministre impérial socialiste Macron, c'est au tour du M.A.E français Ayrault de s'en prendre à Assad en déclarant que c'est un menteur à 100%, selon l'AFP :



Le président syrien Bachar al-Assad, en jugeant que l'attaque chimique présumée dont il est accusé était une "histoire fabriquée à 100%", a fait preuve de "100% de mensonges" et de "cynisme", a déclaré vendredi Jean-Marc Ayrault.



"J'ai pris connaissance de cette interview avec une profonde tristesse et une grande consternation (...) Ce que j'ai entendu, c'est 100% de mensonge et de propagande. C'est 100% de cruauté et de cynisme", a indiqué le ministre français des Affaires étrangères, en visite officielle à Pékin.



"La réalité, c'est plus de 300.000 morts c'est 11 millions de personnes déplacées ou réfugiées (...) c'est un pays détruit. C'est ça la réalité. Ce n'est pas un fantasme", a-t-il martelé. (AFP Interview Assad: "100% de mensonges et de cynisme", dit Ayrault)

N'est-il pas au courant que les députés à l'Assemblée nationale ont voté le caractère génocidaire de l'EI sauf son groupe politique socialiste ? N'est-il pas au courant que son gouvernement arme, soutient politiquement et économiquement les principaux souteneurs d'Al-Quaïda en Syrie (et par le passé de l'EI) tels que l'Arabie saoudite, le Qatar ?

A-t-il une vision manichéenne du conflit alors que son gouvernement est clairement du côté des "rebelles" syriens et de ceux qui fomentent la guerre en Syrie comme il le fut en Libye ? Au conseil de l'ONU, Ayrault et son gouvernement s'étaient vus reprocher par l'ambassadeur du Vénézuela à l'ONU "d'être profondément impliqué dans ce conflit, d'avoir appuyé cette guerre asymétrique qui s'est imposé en tant que nouveau mécanisme absolument illégal pour essayer de renverser le gouvernement", l'ambassadeur du Vénézuela et de l'Egypte à l'ONU se sont d'ailleurs demandé si la France et d'autres membres permanents du conseil de sécurité n'étaient pas en train d'encourager le conflit en Syrie qui a fait des centaines de milliers de morts.

