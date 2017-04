Cheffe de guerre au Libéria : la longue carrière tâchée de sang d'Eleanor Sirleaf Johnson (American Herald Tribune)

Eleanor Sirleaf Johnson récompensé à Harvard, prix Nobel et présidente du Libéria a une longue histoire tachée de sang de par son soutien passé et présent aux chefs de guerre.

Elle a eu l'habitude d'être la ministre de facto des Affaires étrangères pour le plus sanguinaire des chefs de guerre, l'ancien "président" libérien Charles Taylor et s'est adressée au Congrès pour plaider son soutien.



La présidente Johnson est la reine des chefs de guerre, car elle a accordé des fiefs à beaucoup de commandants de Charles Taylor dans le Libéria d'aujourd'hui. Il s'agit bien du Charles Taylor criminel de guerre incarcéré et reconnu coupable de crimes contre l'humanité par ce paquet de lèche-bottes occidentaux intronisés à la Cour pénale internationale.

C'est juste, la présidente qui dirige le Libéria fut la main droite d'un serial killer et est aujourd'hui entourée par beaucoup de ses chefs de guerre les plus tristement célèbres...



Source :

- AHT Liberia’s War Lord Queen: The Bloodstained Career of Eleanor Sirleaf Johnson