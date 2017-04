- La Chine est pressé de mettre fin "à la provocation mutuelle", en avertissant que les rapports tendus entre les États-Unis, la Corée du Sud et la Corée du Nord pourraient être hors de contrôle.

- La Corée du Nord a aussi menacé d'attaquer des bases militaires étatsuniennes majeures en Corée du Sud, avertissant qu'elle pourrait les annihiler "en quelques minutes."...

Source :

- New York Times China Warns of ‘Storm Clouds Gathering’ in U.S.-North Korea Standoff