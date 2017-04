La droite alternative se détourne de Trump après le lancement de missiles sur la Syrie (Yahoo News)

Au cours de sa campagne et des premiers jours de sa présidence, le président Trump a engrangé un support inflexible d'un certain nombre de leaders de la droite-alternative (proche des suprémacistes blancs) et de membres des médias conservateurs. Tandis qu'il y a eu des moments d'hésitation - comme quand Trump a rendu confuse ses positions sur l'immigration et l'Obamacare - ils sont restés de son côté.



Après que Trump ait approuvé le lancement de missile en Syrie dans la nuit de jeudi à vendredi, cet avis a changé. En net contradiction avec une majorité de politiciens Républicains et beaucoup d'experts médiatiques, le groupe de leaders de la droite alternative a critiqué Trump après l'avoir soutenu contre Hillary Clinton, qu'ils ont considéré comme la candidate la plus interventionniste. (Clinton a aussi soutenu les bombardements.)...

Source :

- Yahoo News Trump’s alt-right fans bail after Syria strikes