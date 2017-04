La famille corse qui murmure à l’oreille de Macron (Mediapart)

Macron se rend en Corse ce vendredi. Sur l'île, un de ses amis et soutiens, Pierre Ferracci, PDG du groupe Alpha, a bâti deux grandes villas avec piscine jugées illégales. Il comparaîtra devant la cour d’appel de Bastia le 24 mai.

Vendredi 7 avril, Emmanuel Macron a prévu de se rendre en Corse. Après avoir un temps envisagé de commencer sa visite par Bonifacio, à l’extrême sud, fief de son plus fidèle soutien, le maire socialiste Jean-Charles Orsucci, il devrait finalement limiter son déplacement à la région bastiaise. Il n'aura donc pas droit à un survol en hélicoptère des falaises blanches et de la côte sauvage. Dommage, cela lui aurait permis d’apercevoir, au nord de la baie de Rondinara, l’une des constructions illégales les plus spectaculaires de Corse...

