La France “a commis des crimes pendant la période coloniale”, selon Benoît Hamon (TSA)

« Souhaitez-vous aller plus loin dans la reconnaissance des crimes commis par la France pendant la guerre d’Algérie, et plus généralement durant la période coloniale ? » Benoît Hamon répond “oui” à la question posée par Le Monde aux cinq principaux candidats à la présidentielle française.



Pour le candidat socialiste, la France “a commis des crimes pendant la période coloniale“. S’il est élu, il s’engage à “faciliter la tâche des historiens et des juges, en autorisant l’ouverture des archives françaises sur toute information utile qui serait en notre possession”, sans toutefois préciser qui déterminerait si une information est utile ou non.



Interrogé sur l’immigration, le candidat trouve que “la France a accueilli moins que ce à quoi elle s’était engagée“. “Il est inadmissible que des personnes continuent de mourir en Méditerranée en fuyant la misère et la guerre“, poursuit-il. “Je propose donc la mise en place de visas humanitaires dans le cadre d’une politique globale d’amélioration des conditions d’accueil”, conclut-il, en insistant sur l’accord d’une aide “plus massive aux pays tiers directement affectés par cette crise comme le Liban, la Jordanie, la Turquie ou la Tunisie”.



Interrogé sur le rôle que doit avoir la France lorsque des processus électoraux africains sont contestés, le candidat répond : “Depuis 2011, de nouveaux mouvements citoyens se coalisent pour s’opposer à des manipulations électorales et exiger le respect des règles constitutionnelles. Notre place est à leurs côtés“.