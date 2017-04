La presse étrangère, affamée de photos du couple Macron (Arrêt sur images)

Portraits radieux du couple Macron, photos glamour, récits éblouis de leur "romance"... une partie de la presse étrangère cède à un mal étrange : la "Brigitte" mania.

C’est une image reprise avec gourmandise par leTelegraph. Le gros plan du "french kiss" entre le candidat d’En Marche et sa femme, au soir des résultats du premier tour. Le quotidien britannique commente :"Le couple a donné à la foule la photo qu’'elle voulait :"a good, old fashioned french kiss". En ce lendemain d’élection qui a vu le Front national propulsé au second tour appuyé par plus de 7 millions d’électeurs, une partie de la presse internationale tombe littéralement en pamoison... pour Brigitte Macron.

"Vêtue d’un élégant costume gris pâle, qui montrait son bronzage impressionnant, ses cheveux blonds habilement coiffés", pour le Telegraph, "Miss Trogneux", à la fois "intelligente et élégante, avec des yeux bleus pétillants et un sourire hollywoodien" a d’ores et déjà l’étoffe d’"une première dame moderne". Il y a quelques jours déjà le Telegraph décrivait par le menu la garde robe "so glamour" de la femme d'Emmanuel Macron. Depuis dimanche, impossible d’y couper, le Daily Mail y va lui aussi désormais de son article ébloui :"Avec sa taille mince, ses chaussures à talons hauts et ses cheveux surdimensionnés, mais pas trop coiffés, elle est la femme d'un certain âge, avec un sens du style digne mais cool".

"UNE HISTOIRE PASSIONNANTE"

Ce qui passionne par dessus tout la presse étrangère, tabloïds en tête (mais pas seulement), c’est sa"romance" avec son mari. "La prochaine First Lady pourrait être une grand-mère de sept petits enfants, qui a 25 ans de plus que son...

