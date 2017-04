La récente escalade entre Turcs et Kurdes retarde les opérations soutenues par les Etats-Unis contre l'EI (Southfront)

Les unités de protection populaire kurdes (YPG), un des plus grands groupes des forces démocratiques syriennes (FDS), ont suspendu les opérations militaires avec la coalition menée par les États-Unis en Syrie, selon des rapports non confirmés jusqu'ici.



Durant les deux derniers jours, des avions de chasse turcs et l'artillerie ont bombardé plusieurs cibles de l'YPG, le parti ouvrier du Kurdistan (PKK) aussi bien que des cibles civiles kurdes en Irak et en Syrie.



Au moins 16 combattants des YPG ont été tués en conséquence des attaques, selon la déclaration du groupe. La Turquie a prétendu que 70 miliciens du PKK avaient été tués en conséquence des attaques aériennes...

Source :

- South Front Recent Kurdish-Turkish Escalation Delays US-backed Operations Against ISIS Near Raqqah