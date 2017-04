Le 26 avril, le chef de la direction opérationnelle principale, le colonel général Sergei Rudskoi, a annoncé à la conférence de presse du ministère de la Défense nationale russe que la Russie avait retiré la moitié de ses avions de chasse de la base aérienne de Hmeymim près de la ville syrienne de Jableh...

Source :

- South Front Russia Withdraws Half Of Its Warplanes From Syria