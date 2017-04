Lapsus du porte-parole de Trump : "L'objectif des Etats-Unis est de déstabiliser la Syrie" (Vidéo)

Puis lors de son point de presse du 11 avril 2017, il a comparé Assad à Hitler. Il a déclaré :

"Pendant la Seconde guerre mondiale, on n'a pas utilisé d'armes chimiques. Une personne aussi abjecte qu'Hitler n'est même pas tombée aussi bas que d'utiliser des armes chimiques". A la demande de clarification d'une journaliste, il répond : "En ce qui concerne le gaz sarin, il n'a pas utilisé de gaz sur son propre peuple de la même façon qu'Assad (...) Je sais qu'il les a apportées dans les centres d'Holocauste. Mais je parle de la façon dont Assad les a utilisées, quand il est allé dans les villes et les a lâchées sur des innocents, au milieu des villes... Merci de la clarification".



Concernant ces propos, il a du présenter ses excuses après que nombre d'associations et de personnes éminentes de la société civile lui aient rappelé ce qu'était un Holocauste et l'utilisation du gaz et des armes chimiques par Hitler dans les camps de concentration. Visiblement, tout empressé qu'il était à diaboliser le président syrien, poussé par les faucons et les néocons de Washington, il avait oublié les rudiments d'histoire et d'Humanité qu'il a sans doute appris sur les bancs du lycée pour donner une version révisionniste du génocide des Juifs en Europe ou du moins de minimiser l'extermination de 6 millions d'entre eux. On voit de quels bois l'homme se chauffe au sein du gouvernement Trump. Pauvre hère !

En tous les cas, une opération de propagande et de diabolisation tous azimuths du régime d'Assad a commencé et son objectif final est bien de "déstabiliser la Syrie". Les petits atlantistes qui fourmillent de ça et là savent à quoi s'en tenir et préparent probablement en écho leurs éléments de langage sans même attendre de quelconques résultats d'une enquête impartiale sur l'attaque chimique de Khan Cheikhoun. Cela ressemble à la manière dont les puissances atlantistes (France, Grande-Bretagne, USA et Israël) ont prétendu que Kadhafi avait préparé un massacre à Benghazi (alors qu'il n'en était rien) pour justifier leur intervention dans ce pays via le vote du fameux R2P à l'ONU leur permettant ensuite d'armer les rebelles islamistes et de bombarder massivement la Libye et in fine la déstabiliser complètement.

A l'époque, les Etats-Unis et la France n'avaient pas rencontré d'opposition de la part des Russes et encore moins des Chinois (pourtant très présent en Libye comme au Soudan d'ailleurs) quant à leur intention belliciste en Libye ; arriveront-ils à faire lâcher Poutine ? Pas sûr que Poutine soit Medvedev ! Quant aux Chinois, ils ont déjà du mal à s'occuper de ce qui se passe en Mer de Chine face aux poussées impérialistes étatsuniennes...