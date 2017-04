Le dernier pays que nous avons libéré d'un "dictateur maléfique" pratique à présent ouvertement la traîte des esclaves (Activist post)

On sait à présent largement que l'intervention menée par les États-Unis via l'OTAN (et la France, ndlr) pour renverser Muammar Kadhafi en Libye en 2011 a abouti à une vacance du pouvoir qui a permis aux groupes terroristes comme l'Etat islamique de prendre pied dans le pays.



Malgré les conséquences destructrices de l'invasion de 2011, l'Occident prend actuellement une trajectoire semblable en ce qui concerne la Syrie. Comme l'administration Obama a condamné Kadhafi en 2011, mettant en évidence ses violations des droits de l'homme et insistant pour qu'il soit renversé pour protéger le peuple libyen (on sait à présent que ces allégations étaient fausses, ndlr), l'administration Trump dénonce maintenant les politiques répressives de Bachar al-Assad en Syrie et avertit que son régime se terminera bientôt - toujours au nom de la protection des civils syriens...

Source :

- Activitspost.com The Last Country We “Liberated” from an “Evil” Dictator Is Now Openly Trading Slaves