Le duel à distance entre Fillon et Macron tourne à l'aigre (Reuters)

PARIS (Reuters) - François Fillon, engagé dans un duel acrimonieux avec Emmanuel Macron, favori des sondages pour la présidentielle, l'a accusé mardi de mensonge et d'inconstance, s'attirant une réplique du candidat d'En Marche! sur son "peu de valeur" morale.

Distancé dans les sondages sous le poids des affaires judiciaires et des révélations sur son train de vie, voire détrôné de la troisième place par Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la droite et du centre n'a de cesse d'attaquer Emmanuel Macron, rival dont l'électorat est jugé le plus volatil à l'approche du premier tour du 23 avril.

L'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy, dont le socle électoral se maintient entre 17% et 20% malgré les turbulences, est convaincu de pouvoir refaire son retard dans les ultimes moments de cette campagne inédite, comme il y est parvenu pour la primaire de novembre 2016....

