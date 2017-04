Le FMI veut abolir l’argent liquide (Geopolintel.fr)

Bien que le document affirme que le FMI ne veut pas prendre position sur la décision de retirer les pièces et les billets de banque, il est clair que dans les conclusions de l’auteur on voit plus d’avantages que d’inconvénients dans une telle mesure. En même temps, il admet que la population est attachée à l’utilisation de l’argent physique : que ce soit pour des raisons de confidentialité, pour mieux gérer les dépenses par rapport à ce qui reste dans votre poche. Il est évident que pour quelques raisons que ce soit, il faut de la transparence, car l’utilisation du liquide se prête également à la corruption et aux crimes tels que le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale.

La lutte contre la corruption est l’excuse avec laquelle les banques centrales et les gouvernements espèrent obtenir l’abolition de l’argent. En Inde, le gouvernement Modi a déjà retiré de la circulation les grandes coupures, provoquant le chaos. Après New Delhi, le phénomène pourrait toucher d’autres pays comme l’Australie et peut-être l’Europe.

Selon l’expert AMI Kireyev, « la sortie complète de l’argent liquide devrait être organisée par degrés. Le De Cashing doit être construit sur les étapes initiales largement incontestées telles que la suppression des grands projets de loi, le placement des taxes sur la valeur transactionnelle dans les mouvements de trésorerie et d’encaissement des rapports à travers les frontières nationales » puis devrait intervenir l’incitation à l’ouverture des dépôts transférables. »

En tout cas, « les tentatives d’imposer le “De Cashing” (l’abolition de l’argent) par décret devrait être évité étant donné l’attachement des gens à l’argent liquide ». L’analyste du FMI continue avec des suggestions anti démocratiques, en affirmant que « en particulier les autorités, au travers du “De Cashing” » doit faire taire le soupçon que c’est « une tentative de contrôler tous les aspects de la vie des gens, y compris l’utilisation de l’argent, ou contrôler les économies des banques. » Il vaut mieux viser les actions qui utilisent des « choix personnels » basés sur des « considérations de rentabilité. »

Les opinions exprimées dans l’analyse du FMI, comme toujours dans ces cas, sont celles de l’auteur et non celles du FMI. Pourtant, il est clair depuis un certain temps que le FMI contribue à une politique monétaire efficace afin de pousser les flux d’épargne dans les banques pour une concentration de la trésorerie. Il est légitime de se demander si cet agissement contre la volonté des citoyens est la bonne méthode