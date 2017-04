Le gendre de Trump derrière l’attaque US contre la Syrie ? (Press TV)

Nitzan Horowitz, spécialiste des affaires étrangères de la Channel 10 d’Israël, a déclaré que la destitution de Steve Bannon du Conseil national de sécurité des États-Unis était très probablement liée à la récente frappe américaine contre la Syrie.

Roni Daniel, analyste politique israélien de la Channel 2, a levé un coin du voile sur une collaboration entre Washington et Tel-Aviv pour attaquer la Syrie.

Dans la foulée, la chaîne de télévision libanaise Al-Manar a affirmé que « nombreux sont les analystes israéliens étant d’avis que l’attaque au missile des États-Unis contre la Syrie était un moyen de rassurer les alliés de la Maison-Blanche au Moyen-Orient ».

« Certains analystes israéliens se sont dits préoccupés quant à la réaction que pourrait montrer la Russie à cette attaque », a annoncé Al-Manar.

Et d’ajouter : « Tzipi Livni, ancienne ministre israélienne des Affaires étrangères et actuellement députée de la Knesset, a qualifié d’“importante”, de “correcte” et de “favorable” l’attaque US contre la Syrie. Elle a déclaré que les pays arabes s’étaient réjouis de cette décision et que cette frappe était porteuse d’un message rassurant pour Israël et les pays arabes. »