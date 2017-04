Le gouverneur néocolonial Ouattara veut maintenir le franc CFA (Vidéo)

Installé par l'armée française sous le gouvernement Sarkozy-Fillon au prix d'une terrible guerre et de crimes contre l'humanité, Alassane Ouattara a fait le job françafricain que l'Etat français lui demande. Il a déclaré, lors d'une réunion avec ses pairs de l'UEMOA, dans le cadre d'un sommet extraordinaire, que le Franc CFA est « sain et entre de bonnes mains ». En d'autre termes, l'heure n'est ni au changement de devise, ni au retrait des réserves de change du trésor public français.

Paris peut continuer à amasser des milliards de franc CFA au Trésor Public et à la Banque de France et fabriquer la monnaie coloniale ou franc coloniale d'Afrique. No problemo pour le gouverneur Ouattara. Gbagbo comme Kadhafi voulaient changer de monnaie, la France avec ses méthodes néocoloniales ne leur en a pas laissé le temps. Sarkozy-Fillon ont fait le terrible job françafricain.

