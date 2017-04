Le monde selon Marine Le Pen : souveraineté et repli sur soi (Middle East Eye)

Vis-à-vis des États-Unis… : On se souviendra de l’épisode de Marine Le Pen aperçue à la cafétéria de la Trump Tower de New-York. Pourtant, ses mots vis-à-vis de la politique états-unienne sont tranchés : les États-Unis auraient fait preuve d’un « aventurisme stratégique qui a pu les conduire à porter atteinte à ce que nous considérons comme nos intérêts ». Et de citer : « destruction de l’Irak, de la Syrie, de la Libye avec le déferlement de millions de migrants, l’instauration d’un déséquilibre en Méditerranée ; les jeux dangereux avec les milices islamistes ; le renforcement de la présence russe en Méditerranée ; les inquiétudes de la Turquie. »

Dans la foulée, elle fera rétablir les frontières nationales et sortira de l’espace Schengen. Pour elle, les relations internationales ont toujours pour acteurs principaux les États-nations ; or l’Europe aurait, selon elle, mis « la France en retard sur le monde ».

La place de la France dans le monde : La candidate entend engager la France « au service d’un monde multipolaire fondé sur l’égalité en droit des nations, leur concertation permanente et le respect de leur indépendance ». Sur la base du réalisme, elle souhaite que la France reprenne son rôle « de puissance de stabilité et d’équilibre ».

Sa diplomatie aura deux piliers : « l’indépendance et l’équilibre », rejetant « la logique des blocs » et posant que la France portera « la voix d’un monde multipolaire ».

Dès le début de son programme , Marine Le Pen avertit, « cette élection présidentielle mettra face à face deux visions. Le choix ‘’mondialiste’’ […] qui veut l’abolition de toutes les frontières, économiques et physiques, et qui veut toujours plus d’immigration et moins de cohésion entre les Français. Le choix patriote de l’autre, qui […] veut la protection de notre identité nationale, notre indépendance […] ».

Elle fustige également « la fermeture de l’ambassade de France » en Syrie. D’après elle , cette décision « dans un pays qui a longtemps conservé une élite francophone et protégé ses minorités chrétiennes a été plus qu’une faute. Combien d’attentats sur le sol français auraient été évités par des relations maintenues avec les services syriens ? Combien de Français ont-ils payé de leur vie l’aveuglement qui s’est emparé du Quai d’Orsay ? », demande-t-elle.

Dans la Syrie déchirée par la guerre, la candidate frontiste estime que le soutien aux « islamistes supposés modérés » a été, et demeure, une erreur. Pire, elle considère que la France a « bafoué l’embargo international en délivrant aux supposés “islamistes modérés syriens” des armes qui ont aussitôt grossi l’arsenal de Daech et qui, peut-être, ont tué des Français ».

Elle constate par ailleurs que la France « s’est laissée entraîner, ou s’est entraînée d’elle-même, dans des guerres qui n’étaient pas les siennes, au nom d’intérêts qui n’étaient pas les siens, et qui parfois étaient contraires aux résolutions des Nations unies, comme à l’objectif proclamé de maintien de la paix et de protection des populations civiles ». Pour elle, l’intervention anglo-française de 2011 en Lybie a outrepassé le mandat des Nations unies.

… et de la Russie : La russophilie supposée de Marine Le Pen, qui a été reçue au Kremlin par Vladimir Poutine à la fin du mois de mars, transparaît dans son discours de politique internationale. Selon elle, la Russie a été « maltraitée par l’Union européenne, elle a été maltraitée par une France vassalisée ». Elle déplore ainsi « le reniement » des engagements français devant « la pression étrangère », puisque Paris avait refusé de livrer à Moscou « des bâtiments de projection et de commandement de type Mistral ».

Sur le dossier Palestine-Israël, pourtant majeur dans la région moyen-orientale, on ne trouve étonnamment aucune mention dans son discours de politique internationale (pas plus que sur l’Iran).

Notons que Marine Le Pen n’a pas été invitée au dernier dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), rendez-vous devenu quasiment incontournable pour les élites politiques françaises. Francis Khalifat, qui préside ce lobby pro-israélien considéré comme le plus puissant de France, avait alors expliqué vouloir « maintenir le cordon sanitaire, ne pas faire sauter le verrou moral » autour du FN.

Si, en janvier dernier, le parti frontiste avait délégué en Israël son numéro 3, Nicolas Bay, pour « lever des incompréhensions ou malentendus », la récente déclaration de Marine Le Pen sur la non-responsabilité de l’État français dans les rafles de citoyens juifs durant la Seconde Guerre mondiale a marqué en Israël.

À LIRE : Tous unis contre les musulmans : Israël flirte avec l’extrême droite européenne

Quant aux relations de la France avec l’Arabie saoudite et le Qatar, elle doivent prendre fin selon Marine Le Pen : « La France doit rompre ses relations avec le Qatar et l’Arabie saoudite qui ont aidé, assisté, financé les fondamentalistes islamistes à travers le monde. On ne peut donc pas être dans une coalition avec ces pays-là. Il faut être capable de choisir nos alliés, ne pas s’allier avec des gens qui ont en réalité un objectif différent des nôtres ».

Suite à l’attaque revendiquée par l’État islamique jeudi dernier sur les Champs-Élysées, la présidente du FN a déclaré que « le Qatar et l'Arabie saoudite [...] ont bénéficié [...] d'une bienveillance coupable ».

Concernant la lutte contre le terrorisme sur le territoire national, le programme frontiste entend « interdire et dissoudre les organismes de toute nature liés aux fondamentalistes islamistes. Expulser tous les étrangers en lien avec le fondamentalisme islamiste. Fermer toutes les mosquées extrémistes recensées par le ministère de l’Intérieur et interdire le financement étranger des lieux de culte et de leur personnel. Interdire tout financement public (État, collectivités territoriales…) des lieux de culte et des activités cultuelles ».

Marine Le Pen inscrit donc la lutte contre le terrorisme dans une approche résolument sécuritaire. Un « tout répressif » qui est l’un des axes de son programme, lequel entend en finir aussi avec « le laxisme judiciaire ». En outre, le seul extrémisme dénoncé est « islamiste ».

Une patrouille de police au Trocadéro près de la Tour Eiffel, après l'attaque qui a coûté la vie à un policier et fait trois blessés, jeudi dernier sur les Champs-Elysées, à Paris (Reuters)

Sur le dossier des réfugiés, Marine Le Pen, dont le parti a toujours fait de la lutte contre l’immigration l’un de ses piliers, considère que « le verrou libyen protégeait l’Europe de l’afflux de réfugiés subsahariens ».

En ce qui concerne la procédure du droit d’asile, elle souhaite « revenir à l’esprit initial du droit d’asile, qui ne pourra par ailleurs être accordé qu’à la suite de demandes déposées dans les ambassades et consulats français dans les pays d’origine ou les pays limitrophes ». Marine Le Pen estime en effet que le droit d’asile favorise en fait une autre immigration, de nature économique.

Enfin, la « promotion de la laïcité » et la « lutte contre le communautarisme » sont au cœur du programme frontiste, qui prévoit notamment d’inscrire dans la Constitution le principe selon lequel « la République ne reconnaît aucune communauté ». Le « communautarisme » tel qu’il est compris par la candidate frontiste est systématiquement lié au seul « islamisme » et au « multiculturalisme ».

Elle souhaite en outre « étendre la laïcité à l’ensemble de l’espace public et l’inscrire dans le Code du travail ». Marine Le Pen semble faire sienne la volonté d’élargir à l’espace professionnel, voire à la totalité de l’espace public, la loi de 2004 qui interdit les signes confessionnels dits « ostensibles » à l’école.

« Je pense que chacun des Français, y compris nos compatriotes juifs, peuvent comprendre que si on leur demande un sacrifice pour lutter contre l'avancée de cet islam politique [...] ils feront cet effort », a plaidé la présidente du Front national. Pour elle, le port du voile musulman est un « un acte politique ».

De fait, en ce qui concerne l’islam en France, la candidate frontiste s’en tient officiellement à un credo : « Ce n’est pas l’islam qui pose problème, mais sa visibilité ».