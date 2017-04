Une bonne partie de l’élite américaine post-guerre froide est dans l’état d’esprit des architectes du chaos dont un grand nombre inclut des personnalités influentes dans le débat public américain notamment Graham Fuller, Robin Wright, William Pfaff, Daniel Moynihan, Ralph Peters, Martin van Creveld, Thomas Friedman, Robert Kaplan, Benjamin Barber, Samuel Huntington. Dans une partie intitulée ‘Global Order and Disorder’ d’un ouvrage sur la mondialisation spéculent sur les futures distributions de puissance entre l’État et la société, ces trois derniers notent dans des articles distincts que les sources du conflit seront basées sur un ou plusieurs des éléments suivants: les divisions culturelles; re-tribalisation; désintégration mondiale versus homogénéisation; raréfaction, criminalité, conflits ethniques, surpopulation, la maladie. Ceux-ci donneront lieu à des conflits « entre des nations et des groupes de différentes civilisations », entre culture contre culture, tribu contre tribu, ou entre un réseau mondial commercialement homogène et l’anarchie mondiale et le régionalisme. [xxi] Bien que les libéraux comme Friedman ne partagent pas cette vision pessimiste, les partisans de ce paradigme voient la mondialisation comme la matrice explicative et une source de conflits [xxii] et convergent, tous, vers la thèse huntingtonienne.

En clair, ces théoriciens du « chaos mondial » décrivent la mondialisation comme un processus de fragmentation, érodant la souveraineté des États et fomentant la renaissance de nouvelles loyautés sociales, culturelles et religieuses. Ils ont prédit un monde divisé selon des lignes religieuses civilisationnelles alors que le monde sombre dans une ère de violence ethnique et culturelle. Au minimum, la grande mobilité des personnes, marchandises, capitaux et idées signifie une mobilité accrue des acteurs non étatiques, des armes (y compris de destruction et perturbation massive), et du fondamentalisme radical de tous types, etc. Globalement, disent-ils, les différents aspects de la mondialisation se combinent pour augmenter les dangers d’une myriade de menaces transnationales (en particulier dans les Etats fragiles) allant de la prolifération des armes, aux cyber-attaques, en passant par les rivalités et violences ethniques, le nationalisme, l’antagonisme religieux, la criminalité, la criminalité et trafic de drogue, la dégradation de l’environnement, la propagation des pandémies, la concurrence sur les ressources, etc. [xix] L’Afrique de l’Ouest est considérée étant le symbole de ce paysage de sécurité dans lequel l’anarchie criminelle apparaît comme le véritable danger « stratégique ». Dépérissement des Etats, hausse du primordialisme, pandémies, surpopulation, migrations, criminalité, autonomisation des armées privées et entreprises de sécurité, cartels de la drogue, rareté des ressources, érosion des frontières nationales, etc. « sont profondément liées » (dégradation de l’environnement + explosion démographique + rareté des ressources = guerre). [xx]

En raison de nombreux facteurs, la fragmentation, l’une des conséquences les plus importantes de la mondialisation, marquera le nouveau millénaire. La souveraineté de l’État-nation est en grande partie limitée par ce processus de sorte que beaucoup prédisent la crise de l’État et la désintégration des nations. Mondialisation et fragmentation sont devenues deux thèmes de la littérature scientifique et populaire qui traite de l’avenir des États et du monde dans son ensemble. Il en résulte la diffusion du pouvoir-autorité des Etats dans deux directions : les organisations internationales, les domaines locaux et tribus, et les individus. Les causes de cette désintégration sont doubles: 1) le processus de mondialisation a entraîné une réduction des capacités des Etats, la perte de leur légitimité, et l’émergence et renforcement des acteurs non-étatiques ; 2) la fin de la guerre froide a conduit à l’affirmation de l’identité et héritage culturel, la montée à la surface des intolérances ethniques et les religieuses et conduit à des conflits armés. L’idée générale est que la mondialisation fait plus que remodeler l’économie mondiale. Elle façonne aussi la politique internationale et les affaires de sécurité. Ce courant prétend que la mondialisation modifie profondément le système international, conduit au déclin du système westphalien de gouvernance basé sur l’Etat et la montée des acteurs non étatiques, et est en train de changer la façon dont les guerres sont menées dans le 21e siècle.

En réponse aux lacunes idéologiques laissées par la fin de la guerre froide et en réaction à la croyance que la mondialisation était irréversible, de nombreux chercheurs ont avancé de nouvelles lectures paradigmatiques expliquant les nouvelles dynamiques de la conflictualité mondiale. Leur pensée traduit ce que Sadowski appelle la « théorie du chaos mondial », qui a attiré l’attention générale en Amérique dès 1993. [xviii] Pour ce courant, les nombreux aspects de la mondialisation produisent de puissantes forces de la fragmentation sociale, créent des vulnérabilités critiques et sèment les graines de la violence et des conflits. Ses effets sont inégaux et souvent contradictoires. La mondialisation économique n’implique pas nécessairement l’occidentalisation, mais le rejet des valeurs occidentales. Au-delà de ses effets économiques inégaux, elle a aussi suscité un contrecoup politique et culturel, souvent violent, contre l’extension de l’influence politique et culturelle occidentale –et le terrorisme n’est que l’une de ces manifestations. Dès le milieu des années 1990, cette vision d’un monde bifurqué par la mondialisation était en cours de diffusion parmi les éditoriaux, hommes politiques, stratèges militaires qui, implicitement ou explicitement, suggèrent que la source des conflits ethniques et religieux, du terrorisme, de la dislocation sociale, de la dissonance, du désordre, etc. est dans la réponse irrationnelle des gens (« retour de bâton ») à la mondialisation.

En effet, des penseurs influents de diverses disciplines ont embrassé le paradigme des « nouvelles guerres » selon lequel les conflits depuis la fin du 20e siècle sont différents de leurs prédécesseurs. « Pendant les années 1990, un sous-ensemble distinctif d’insurrections a émergé », affirment DREW et SNOW. A bien des égards, « les nouvelles guerres civiles […] sont différents ». Elles sont apolitiques. Mais pas seulement. « Tandis qu’elles sont asymétriques en ce sens qu’elles rejettent ou ignorent les règles conventionnelles de la guerre, elles ont été plus ouvertement non conventionnelle que les insurrections traditionnelles, à la fois dans leurs méthodes et leurs objectifs […]. Ce qui distingue ces conflits à part a été le l’extrême désordre, violence, et absurdité apparente de la souffrance qu’elles ont exigé, essentiellement contre les populations civiles de leurs concitoyens. Ces conflits ont été extrêmement amères, sanglants et horribles dans leur conduite, impliquant souvent la commission de crimes contre l’humanité, et habituellement à des fins qui sont le plus souvent vénales qu’élevées. […] Elles peuvent varier aussi largement par la protection ou l’entretien du trafic de stupéfiants (un sous-ensemble de nouvelles guerres civiles parfois appelées narco-insurrection) ou la fourniture d’un environnement dans lequel le commerce du diamant peut être contrôlée illégalement (connu aussi sous le nom insurrection criminelle) ». [i] Une distinction est vitale entre les « nouvelles guerres » et (qui auraient remplacé) les « vieilles guerres ». Elles sont réparties au-delà des frontières nationales, impliquant une multitude d’acteurs particulièrement non-étatiques aux et, surtout, ciblant les populations civiles. Elles sont apolitiques et irrationnelles. Globalement les traits de différence sont les suivants ;

Malgré les différences considérables entre les différentes visions et versions de ces théories, elles ont toutes été assimilées dans le discours politiques des officiels de Washington comme composite. La mondialisation est devenue une sorte de fourre-tout pour couvrir un vaste éventail de défis, menaces et phénomènes contradictoires parfois sans lien. Progressivement, ce qui fut appelé « la théorie du chaos a pénétré le discours de Washington non pas comme un système intégré d’analyse, comme une grande stratégie, mais comme un assemblage fragmentaire d’épigrammes. Les métaphores et les icones que les théoriciens du chaos ont inventés –comme le slogan ‘l’Occident contre le reste’ et les images des nations verrouillées sous l’emprise des fanatiques du djihad- ont gagné plus de crédibilité. En partie, cette réception fragmentée de la théorie du chaos mondial reflète la nature fractionnée du mouvement lui-même ».[xxiii]Cela signifie que des éléments (ou des slogans à partir) de théories même incompatibles pourraient facilement être fondus ensemble. Par exemple, la vision avancée par Huntington que le monde post-guerre froide serait défini par « un choc des civilisations » était théoriquement distinct des diagnostiques des conflits découlant de la mondialisation, les commentateurs à Washington ont réussi à fusionner les deux images dans la notion de conflit primordial sur des valeurs (plutôt que sur des intérêts). [xxiv]

Cette rhétorique et lecture ont continué après le 11/9 en considérant les attaques comme motivées par une rage irrationnelle et un « contrecoup à la mondialisation ». La réponse a eu lieu sans aucun effort pour comprendre « le pourquoi ». L’approche officielle évite la causalité en centrant le débat sur « pourquoi nous-haïssent-ils ? ». Pourtant, les sondages et les études montrent l’inverse, que la plupart des reproches des musulmans portent sur « ce que font les Etats-Unis » et non pas sur « qui sommes-nous ».[xxv] Le conflit était « civilisationnel » dans le sens, où il serait entre la civilisation et la barbarie; peut-être pas si différents après tout de « l’Occident contre le Reste ». Le terrorisme est construit comme une menace omniprésente pour l’humanité entière et les terroristes comme des individus fanatiques (le « mal ») qui cherchent seulement à instaurer un régime barbare, mettant fin aux valeurs et réalisations de la civilisation. « Nous menons une guerre pour sauver la civilisation elle-même », prétendait l’ancien président Bush.[xxvi] Comme une « nation civilisée », lui fait écho le procureur général John Ashcroft, « nous allons défendre la civilisation […] contre les barbares ».[xxvii] Chacun doit choisir son camp « soit vous êtes avec nous, soit contre nous ». L’expression « choc des civilisations » détourne l’attention du rôle de la politique et des conflits d’intérêt dans l’équation. John Lynn, par exemple, note que les opérations des groupes islamistes « se sont transformées en problèmes religieux, qui dépassent les questions froidement rationnelles. Pour les terroristes engagés, le conflit a une dimension religieuse-culturelle, même s’il ne s’agit pas d’un choc des civilisations au sens de Huntington ».[xxviii] L’administration américaine a désigné un « axe de mal » expansible et construit l’ennemi comme une bande de malfaiteurs barbares qui ont attaqué la civilisation américaine par haine des valeurs chères à l’Occident.

Tout au long de la décennie 1990, des voies s’élèvent pour noter qu’« au cours des dernières années, la communauté américaine de politique étrangère a découvert que le monde est truffé de conflits ethniques, nationalistes et séparatistes (guerres ‘ENS’, dans le langage du Pentagone) ».[xxix] Huntington ainsi que d’autres prévoient une épidémie de guerres civils et la hausse des conflits ethniques et identitaires. La culture au sens large est devenue la lentille à travers laquelle à la fois le monde et les conflits (en passant par la Somalie, Haïti, Bosnie, Kossovo, etc.) sont appréhendés.[xxx] Même Friedman n’y échappe pas. “Lexus and the olive tree” était une métaphore décrivant la tension entre l’intégration économique et l’identité nationale.[xxxi] Robert Kaplan subordonne la violence ethnique et culturelle islamique à sa thèse de l’anarchie à venir. Pour lui, l’activisme dans l’islam est subordonné à l’identité culturelle plus large. En plus des préoccupations avec le terrorisme (B. Barber) et l’hostilité interculturelle (Huntington), la fin de la guerre froide a donné lieu à des préoccupations occidentales sur la prolifération des armes, la croissance démographique, la migration et d’autres questions géopolitiques. Mais d’une façon ou d’une autre, la culture est impliquée et les conflits d’intérêts ont complétement été effacés du discours émergent. « Les problèmes culturels ont pris une importance telle que la pensée sociale doit s’organiser autour d’eux ».[xxxii] Ce discours a trouvé un terrain fertile en Europe où il s’est rapidement propagé et vulgarisé. Aucune étude sociologique sérieuse sur la radicalisation de citoyen européen. Les causes souvent avancées sont la culture (d’origine…), connexion avec le Moyen-Orient, internet, etc.

Tewfik HAMEL

———————————————

