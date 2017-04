Le porte-parole de la Maison Blanche obligé de s'excuser publiquement sur CNN après avoir comparé Assad à Hitler [Vidéo]

Nous en avions déjà parlé ici et là, à force de vouloir diaboliser Assad, les sbires de Trump à la solde des faucons et autres néocons ont dû faire marche arrière par rapport à leur rhétorique devenue folle. En effet, après s'être essayé au révisionnisme malsain, Spicer, porte-parole de Trump a du faire des excuses publiques pour avoir comparer Hitler à Assad :



"En toute franchise, j'ai fait par erreur un commentaire inapproprié et insensible au sujet de l'Holocauste et il n'y a aucune comparaison", a déclaré Sean Spicer sur CNN, après avoir déclenché une vive controverse au cours de son point de presse quotidien. "Pour cela, je présente mes excuses. C'était une erreur de faire cela".