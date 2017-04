Le porte-parole de la Maison Blanche s'excuse après avoir comparé Assad à Hitler (AFP)

Le porte-parole de la Maison Blanche a présenté ses excuses mardi pour avoir estimé un peu plus tôt que le président syrien Bachar al-Assad avait fait pire qu'Adolf Hitler en utilisant des armes chimiques, des propos qui ont provoqué un tollé.



"En toute franchise, j'ai fait par erreur un commentaire inapproprié et insensible au sujet de l'Holocauste et il n'y a aucune comparaison", a déclaré Sean Spicer sur CNN, après avoir déclenché une vive controverse au cours de son point de presse quotidien. "Pour cela, je présente mes excuses. C'était une erreur de faire cela".