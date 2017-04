Le premier ministre Bernard Cazeneuve a été cambriolé (Closer)

INFO CLOSER. Lundi 24 avril, le logement parisien du premier ministre Bernard Cazeneuve a été visité. Un cambriolage qui pose question...

Bernard Cazeneuve vote à Cherbourg, réside dans l'Oise mais dispose aussi d'un appartement à Paris, situé plus précisément sur la rive gauche de la capitale. Dans le quartier, rien ne laisse paraître que le Premier ministre, qui a succédé à Manuel Valls lorsque ce dernier a quitté Matignon en décembre 2016 pour être candidat à la primaire de la gauche, rentre chaque soir à cette adresse. Et pour cause, l'ancien ministre de l'Interieur a donné de strictes consignes afin de ne pas indisposer ses voisins. Mais depuis lundi 24 avril, deux policiers en civil dans une Renault bleue banalisée stationnent devant son domicile... Pourquoi ? Tout simplement parce que, selon nos informations, le logement de Bernard Cazeneuve a, ce soir-là, été victime d'un cambriolage...

