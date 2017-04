« Le rôle trouble de la France. Syrie : le PDG de Lafarge/Holcim bientôt écarté ? » (Insolentiae)

Bon, je n’ai pas envie de parler de politique car la « messe » est globalement dite et le système a réussi à vendre une sorte d’unité nationale molle destinée uniquement à mener la politique économique au bénéfice de ce même système. Ce système c’est le mondialisme et le totalitarisme marchand.

Si nous voulons sauver les abeilles, ce sera à chacun et chacune de nous de le faire. Ne comptez pas trop sur Monsanto ni ses représentants, fussent-ils remarquablement bien élus.

Bref, Éric Olsen est en passe d’être écarté et le cimentier devrait annoncer la démission du président de son directoire à la suite d’une enquête interne sur les activités d’une ancienne cimenterie en Syrie soupçonnée d’avoir financé des groupes armés.

Le cimentier a-t-il financé des groupes islamistes ?

« Le cimentier a annoncé en mars qu’une enquête interne avait révélé qu’une cimenterie de Lafarge en Syrie avait contribué au financement de groupes armés dans ce pays en guerre avant la fusion en 2015 entre le suisse Holcim et le français Lafarge, dont Éric Olsen était dirigeant.

Cette ancienne cimenterie à Jalabiya avait conclu des arrangements avec certains groupes armés et des parties visées par des sanctions en 2013 jusqu’à ce que l’usine soit évacuée en septembre 2014, avait alors précisé le premier cimentier mondial. »

Plus généralement le rôle très trouble de la France

On peut accuser Lafarge évidemment, et vous avez d’ailleurs là une dérive évidente de la recherche de profit à tout prix. Mais au-delà des errements moraux de cette entreprise et de sa direction, la France est loin aussi d’être si vertueuse que cela.

Notre exemplarité est assez douteuse, et pour nourrir vos réflexions sur ce sujet-là, je vous propose de visionner cette vidéo de la LCP où Claude Goasguen dit un certain nombre de vérités. Cette vidéo n’est pas toute neuve, mais elle reste cruellement d’actualité, sur un sujet géopolitique brûlant.

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Charles SANNAT pour Insolentiae

Par LCP