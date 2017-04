Les crimes de guerre de Donald Trump (Huffington Post)

Cela fait à peine juste deux mois et demi que Donald Trump est à la Maison blanche et il s'est déjà distingué en tant que criminel de guerre. Son administration tue de grand nombre de civils, en violation du droit des États-Unis et du droit international.



Des meurtre de civils avec un nombre record

L'administration de Trump a commencé à tuer des civils au cours du week-end inaugural, avec deux attaques de drone au Yémen qui ont tué 10 personnes. Un drone a frappé trois personnes sur une moto. Et l'autre fois ce fut sept personnes dans une voiture. Ni Trump ni le Ministre de la Défense nationale James Mattis n'ont admis avoir approuvé les bombardements. Il n'est pas clair de savoir qui les a autorisés.

Une semaine après son inauguration, Trump a déploré la mort d'un Marine étatsunien (US Navy Seal) dans un raid bâclé qu'il a personnellement ordonné au sud du Yémen. Trump n'a pas fait mention des 30 personnes tuées au Yémen, y compris dix femmes et enfants, tués par des bombardiers étatsuniens. L'attaque a endommagé un centre de santé, une école et une mosquée.

Au cours du mois passé, la coalition menée par les États-Unis a tué un nombre très important de civils.



"Presque 1,000 civils décédés ont été évoqués dans des actions de la coalition à travers l'Irak et la Syrie en mars - un record" selon Airwars, une organisation non gouvernementale (ONG) qui contrôle les pertes humaines civiles lors des attaques aériennes au Moyen-Orient. "Le niveau des pertes rapportées sont comparables avec certaines des pires périodes d'activité russe en Syrie."...

Source :

