Les grandes firmes US ont placé plus de 1000 milliards de dollars dans des paradis fiscaux (7 sur 7.be)

Les cinquante plus grandes entreprises américaines - parmi lesquelles Apple, Boeing, Coca-Cola, Goldman Sachs, Microsoft ou encore Pfizer - ont placé environ 1,6 billion de dollars dans des paradis fiscaux entre 2009 et 2015, d'après un rapport d'Oxfam-Solidarité, publié mercredi.

Ces sommes ont transité par un réseau "opaque et secret" de 1.751 filiales dans des paradis fiscaux, affirme l'ONG, selon qui en 2015, pas moins de 200 milliards de dollars de plus ont été placés dans les paradis fiscaux via 143 filiales supplémentaires par rapport à 2014...

