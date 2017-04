“Les Navy Seals se préparent à éliminer Kim Jong-un” (L'Express)

La célèbre Seal Team 6, qui a tué Oussama ben Laden en mai 2011, aurait été envoyée en Corée du Sud où elle préparerait l’élimination du dictateur nord-coréen Kim Jong-un, affirme le JoongAng Daily, en se basant sur les déclarations faites par le ministre sud-coréen de la Défense.

Les Seals participeront à Foal Eagle et Key Resolve, des exercices d’entraînement militaire menés conjointement par la Corée du Sud et les Etats-Unis, et qui auront lieu entre le 7 mars et le 30 avril...

Lire la suite