Les origines égyptiennes de Marine Le Pen (TSA)

Marine Le Pen, candidate de l’extrême droite à la présidentielle française, a des origines étrangères. Et c’est elle qui en a fait la révélation lors d’un meeting le 15 avril dernier à Perpignan dans le sud de la France. La présidente du Front national a évoqué ses origines coptes égyptiennes tout en exprimant sa solidarité avec les coptes d’Égypte qui ont été récemment ciblés par des attentats terroristes, selon France24.



En marge de ce meeting, Marine Le Pen a indiqué que la mère de sa grand-mère maternelle « s’appelait Pauline ». « C’était une copte née en Égypte où elle a vécu sa vie et où elle a eu sa grand-mère », a-t-elle précisé.



Selon France 24 qui cite une base de données sur les origines des familles françaises, la grand-mère de Marine Le Pen est bien née en Égypte.



Cette grand-mère copte est une descendante d’une famille 100% maltaise dont les membres se sont mariés avec des Italiens, des Juifs et des Arabes, poursuit la chaîne publique qui s’appuie cette fois-ci sur un expert cité dans le portrait consacré en 2011 à cette candidate qui a proposé d’instaurer un moratoire sur l’immigration légale en France.