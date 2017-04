Macron prépare-t-il une nouvelle guerre ? (Vidéo)

De quelle guerre parle Macron lorsqu'il déclare "mais ce sont vous et vos enfants qui iront faire la même guerre qui en a fait tombé tant et tant" ? (voir la vidéo ci-dessous).

Le candidat atlantiste du complexe militaro-industriel et financier va-t-il entraîner la France dans une nouvelle guerre impitoyable qui va défigurer le monde comme ses prédécesseurs chefs de guerre atlantistes en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Syrie ? Assimile-t-il le FN aux nazis de la seconde guerre mondiale ? Parle-t-il d'une nouvelle guerre mondiale ? En attribue-t-il la potentielle responsabilité au FN alors que lui même et le parti impérial socialiste au pouvoir ont soutenu une terrible guerre en Syrie (en armant les "rebelles") qui pourrait dégénérer en guerre mondiale.

Va-t-il lancer une guerre contre la Russie avec ses amis étatsuniens qu'il chérit tant au point de leur avoir cédé Alstom et Technip dans des conditions défiant toute concurrence ?