MÉLENCHON PROCHE DE LA BANDE À FOUREST? L'INFO DE PANAMZA EST CONFIRMÉE...PAR FOUREST. (PANAMZA)

Le 22 mars, Panamza révélait que Sophia Chikirou, directrice de communication et conjointe de Jean-Luc Mélenchon, était issue de la bande à Caroline Fourest {http://www.panamza.com/220317-melenchon-chikirou/}.

Le 12 avril, le site de Franceinfo publiait un portait de Chikirou et rapportait qu'elle était aujourd'hui célébrée par sa camarade des "bancs de l'université Panthéon Sorbonne" : Caroline Fourest {http://www.francetvinfo.fr/…/cyberstratege-sanders-et-broui…}.

"Elle est passionnée et déterminée, elle défend des valeurs républicaines qui parlent à toute la gauche, et elle sait comment s’adresser à plusieurs générations de militants", dixit Fourest.

Rappel : deux autres proches de Mélenchon (Alexis Corbière et Raquel Garrido) sont des amis et admirateurs déclarés de Fourest, agent culturel de la mouvance islamophobe et sioniste récemment engagée en faveur de Manuel Valls {https://twitter.com/Panamza/status/832263757766225924}.

Nulle surprise, dès lors, que Mélenchon semble ainsi partager le point de vue condescendant et stigmatisant de Fourest (et de Marine Le Pen) en affirmant sans nuance que "le voile est un acte de soumission de la femme" {https://youtu.be/L-PrIKLhgAY}.