Mystère autour de la disparition d'une vidéo d'Eric Brunet sur Macron (Arrêt sur images)

Elle tourne depuis quelques jours sur Twitter. Une vidéo du polémiste de RMC / BFMTV Eric Brunet, titrée "Macron et l’argent" et initialement publiée sur sa chaine Youtube, "Brunet à la maison", a disparu après trois jours, le 22 avril, sans explication. Un internaute se faisant appeler "John Doe007", l’a remise en libre accès sur Vimeo. Dans cette vidéo, Eric Brunet sous-entend qu’Emmanuel Macron pourrait être sous l’influence de puissances d’argent, et notamment de son ancien employeur, la banque Rothschild. Mais au-delà de l’effet produit par des extraits vidéo, pour certains sortis de leur contexte ou renvoyant à des informations inexactes, il n’apporte aucune preuve tangible. Contacté par @si, Brunet indique qu’il a retiré la vidéo lui-même mais, semble-t-il, pas de son plein gré.

Craintes juridiques ? Pressions d du groupe RMC/BFMTV ? La dernière vidéo du journaliste de RMC Eric Brunet, initulée "Macron et l’argent", a disparu après trois jours, le 22 avril, de sa chaîne personnelle Youtube. Une disparition d’autant plus surprenante que le journaliste avait déjà épinglé Macron dans une vidéo précédente, déjà peu clémente avec le candidat d’En Marche. Interrogé par @si, le journaliste indique l’avoir retirée lui-même. Mais pas de son plein gré. Il se serait passé "quelque chose de très déplaisant", l’ayant poussé à cette décision. De la censure? "Les conditions ne sont pas réunies pour que je vous réponde clairement et franchement. J’essaye d’en savoir un peu plus, de comprendre. Je ne veux accuser personne à tort, et là tous les scénarios sont possibles." Brunet n'a pas souhaité en dire plus.

La vidéo a été repostée en intégralité sur la plateforme Vimeo, par un internaute se faisant appeler "John Doe007". Depuis, elle tourne sur Twitter, reprise notamment par des soutiens de Marine Le Pen, et par des sites d'extrême-droite.

"un métier de pute" (Minc)

Que contient cette video ? Entrecoupant le récit du parcours de Macron avec des extraits du film Le Loup de Wall Street et de Special Investigation, l'émission de Canal+ supprimée en 2016 par Vincent Bolloré, la vidéo laisse entendre que le candidat pourrait être sous l’influence de ses anciennes relations à Rothschild, en revenant sur le rachat par Nestlé d'une filiale de Pfizer, sur le rachat...