Un étudiant lynché à mort sur un campus (BFM TV)

Un étudiant en journalisme connu pour ses opinions libérales et laïques, a été torturé et tué par une centaine d'autres étudiants dans une université pakistanaise. Un étudiant en journalisme connu pour ses opinions libérales et laïques, a été torturé et tué par une centaine d'autres étudiants dans une université pakistanaise.

Tué par une foule enragée pour avoir exprimé ses idées. Un étudiant en journalisme connu pour ses opinions libérales a été battu à mort jeudi par des centaines d'autres étudiants dans une université du nord-ouest du Pakistan, ont indiqué la police et des témoins.

Mashal Khan a été dénudé, frappé, blessé par balle, et poussé du deuxième étage de sa résidence de l'université Abdul Wali Khan à Mardan, ont indiqué des sources au sein de l'établissement. Des vidéos de la scène montrent des dizaines de jeunes hommes jetant des projectiles et tabassant le corps à terre...



... Un source policière a néanmoins indiqué que des étudiants s'étaient récemment plaint auprès des autorités universitaires des opinions considérées comme laïques de Mashal Khan. Cette source a précisé que M. Khan et deux amis avaient eu un débat houleux avec d'autres étudiants au sujet de ses opinions religieuses, au point que des enseignants l'avaient enfermé dans une salle pour le protéger...

Lire la suite