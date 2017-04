Pêche miraculeuse à Marseille : des mélenchoniens de droite ! (ASI)

Et France 2 pêcha deux mélenchoniens de droite.

C'était à Marseille, après le meeting du Vieux Port. Après avoir ramené dans ses filets des dégoûtés de la politique repentis, des pas-concernés-jusqu'ici rattrapés par la manche, France 2 mettait la main, dans la foule, sur deux jeunes électeurs de droite, conquis par l'Insoumis. Et France Culture, ce matin, en rajoutait, recueillant des témoignages de mélenchonisés de toutes provenances : anciens hamoniens (normal), anciens bayrouïstes (tiens tiens), anciens fillonnistes (mais oui), et même lepénistes dessillés, n'en jetez plus. Il est beau, mon poisson !

L'électeur de droite mélenchonisé n'est pas une invention médiatique. L'étonnant, c'est plutôt que France 2 et les autres aient mis si longtemps, et aient attendu, comme d'habitude, la ratification des sondages, et le soir précis où Mélenchon (avec 18% d'intentions de vote) doublait Fillon (17%) pour capter le phénomène.

Quiconque connait, dans son entourage, dans sa famille, des électeurs plutôt orientés à droite (il se trouve que c'est mon cas) les a sans doute senti frémir, depuis quelques semaines, chatouillés par le parfum du Mélenchon 2017, qui n'a rien à voir avec le cru 2012. D'abord, la droite n'est pas insensible aux belles phrases, à la persévérance des longues traversées du désert, et aux caractères de cochon. Et le tout, sans aucun reniement, non, une simple et logique bonification. Moins râpeux, plus long en bouche, davantage de profondeur, tirant sur le sous bois et sur la noix, plutôt que sur les...

